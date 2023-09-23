Кадыров поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем

По словам главы Чечни, республика и Саудовская Аравия за годы сотрудничества реализовали инвестпроекты и укрепляют экономические, культурные, гуманитарные и научные связи

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Чечня за годы сотрудничества реализовали инвестпроекты и укрепляют экономические, культурные, гуманитарные, научные связи. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, где поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем.

По его словам, сотрудничество с Эр-Риядом началось с поездки первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Саудовскую Аравию в 2004 году.

"Благодаря той поездке и дальнейшей встрече с наследным принцем Абдаллой бен Абдель Азизом Аль Саудом (позднее королем - прим. ТАСС) в арабских регионах узнали о реальной ситуации в Чеченской Республике, стали налаживаться плодотворные отношения. За годы сотрудничества мы реализовали ряд инвестиционных проектов, обмениваемся опытом, укрепляем экономические, культурные, гуманитарные, научные связи", - говорится в сообщении.

Кадыров также отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина и руководства Саудовской Аравии взаимовыгодные отношения между государствами развиваются по многим направлениям. В развитии и укреплении этих связей принимает участие и Чеченская Республика.

"Я от всей души поздравляю уважаемого нами короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и в его лице всех жителей КСА (Королевство Саудовская Аравия - прим. ТАСС) с Национальным днем королевства! Искренне желаю им мира, благополучия, а также милости и довольства Всевышнего Аллаха! С праздником!" - говорится в поздравлении главы Чечни.