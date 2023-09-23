23 сентября, 15:01

Дмитрия Рогозина избрали сенатором от Запорожской области

Алексей Коновалов/ ТАСС
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин (в центре)
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Он отметил, что в числе первоочередных задач на новой должности - оказание содействия в дальнейшем освобождении региона и послевоенном обустройстве

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин избран сенатором в Совет Федерации от Запорожской области. Эту информацию он подтвердил в беседе с ТАСС.

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"Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <...> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента", - сказал Рогозин.

Он отметил, что в числе первоочередных задач на новой должности - оказание содействия в дальнейшем освобождении региона и послевоенном обустройстве. 

Теги:
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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