Дмитрия Рогозина избрали сенатором от Запорожской области

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин (в центре)

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин (в центре)

Он отметил, что в числе первоочередных задач на новой должности - оказание содействия в дальнейшем освобождении региона и послевоенном обустройстве

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин избран сенатором в Совет Федерации от Запорожской области. Эту информацию он подтвердил в беседе с ТАСС.

"Благодарен избранном губернатору Запорожской области [Евгению Балицкому] за оказанное мне доверие представлять этой освобожденный <...> старинный русский регион в верхней палате нашего федерального парламента", - сказал Рогозин.

Он отметил, что в числе первоочередных задач на новой должности - оказание содействия в дальнейшем освобождении региона и послевоенном обустройстве.