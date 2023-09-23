Лавров на Генассамблее ООН назвал Запад "империей лжи"

Как заявил глава МИД РФ, западные страны берут на себя обязательства и не выполняют их

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки и европейские страны сплошь и рядом берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад являет собой "империю лжи". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи", - сказал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на прозвучавшую от многих выступивших на дискуссии мысль о том, что "планета переживает необратимые перемены". "Прямо на глазах рождается новый мировой порядок, - констатировал он. - Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование".

"Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность", - резюмировал глава российского дипведомства.