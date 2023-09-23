23 сентября, 16:11

Пресс-конференция Лаврова в ООН собрала десятки западных журналистов

Глава МИД РФ традиционно проводит ее по итогам выступления

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН, которую он традиционно проводит по итогам выступления, стала одним из самых ожидаемых событий недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации среди иностранных журналистов. Представители зарубежных СМИ, уже по предыдущим годам зная, что занять место в зале может быть непросто, за час начали приходить на мероприятие.

За месяц до прибытия министра корреспонденты в ООН интересовались у сотрудников бюро ТАСС и российского постпредства, получили ли уже визы в делегации Лаврова, и напоминали, что хотели бы увидеть его на конференции. Во время нынешней недели высокого уровня журналисты просили уточнить, прилетел ли глава МИД РФ в Нью-Йорк и как добирался.

В зале десятки представителей западной прессы просили у дипломатов постпредства не забыть про них и дать возможность задать министру вопрос. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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