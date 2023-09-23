Лавров: впервые с учреждения ООН появился шанс на подлинную демократизацию мировых дел

По словам главы МИД РФ, "для России очевидно, что другого пути нет"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Впервые с учреждения ООН в 1945 году появился шанс на подлинную демократизацию мировых дел, другого пути нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пожалуй, впервые после 1945 года, когда была учреждена Организация Объединенных Наций, появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах, - сказал министр. - Это вселяет оптимизм во всех, кто верит в верховенство международного права и желает возрождения ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики".

По словам Лаврова, "для России очевидно, что другого пути нет". "Однако США и подчиненный им западный коллектив продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки и препятствующие достижению общих целей", - подчеркнул глава МИД РФ.

Соединенные Штаты и их союзники, отметил Лавров, "делают все, дабы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка, стремятся заставить мир играть по собственным узкокорыстным правилам".