Лавров назвал крайне опасными попытки США придать доктрине Монро "глобальную проекцию"

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие "под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" стали новым опасным проявлением натовского экспансионизма

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Замыслы США "придать доктрине Монро глобальную проекцию" крайне опасны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Создается устойчивое впечатление, что США и полностью подчиненный им "западный коллектив" решили придать доктрине Монро глобальную проекцию. Замыслы столь иллюзорные, сколь и крайне опасные, но идеологов нового издания Pax Americana (однополярного мира во главе с США - прим. ТАСС) это не останавливает", - сказал министр.

Он обратил внимание на то, что попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие "под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" стали новым опасным проявлением натовского экспансионизма.

"Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, "тройки" США - Япония - Республика Корея, "четверки" Токио - Сеул - Канберра - Веллингтон, подтягивая участников этих структур к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре, - подчеркнул Лавров. - Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности в дополнение к уже до предела разогретому европейскому".