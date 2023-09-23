23 сентября, 16:16

Лавров заявил, что в Европе буквально поставлены на поток акты сожжения Корана

Как заявил глава МИД РФ, "Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Акты сожжения Корана, оскорбления Торы и преследование православных в Евросоюзе буквально поставлены на поток. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества, в духе высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что "Европа - цветущий сад, а все вокруг - джунгли". Его не смущает, что в этом саду - разгул исламофобии и других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий", - указал Лавров. "Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток", - констатировал он.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. А в июле представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака в Дании. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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