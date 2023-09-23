Лавров: США делают всё, чтобы не допустить обретения палестинцами своего государства

Как заявил глава МИД РФ, полноценной нормализации на Ближнем Востоке невозможно достичь без урегулирования затяжного палестино-израильского конфликта

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты делают все, чтобы не допустить обретения палестинцами обещанного им государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Полноценной нормализации на Ближнем Востоке невозможно достичь без решения главного вопроса - урегулирования затяжного палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы, выдвинутой в свое время Саудовской Аравией. Палестинцы более 70 лет ждут торжественно обещанного им государства, однако монополизировавшие посреднический процесс американцы делают все, чтобы этого не допустить", - констатировал министр.

"Призываем объединить усилия всех ответственных стран с целью создания условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", - добавил Лавров.

При этом он подчеркнул, что "откровенным проявлением эгоизма западного меньшинства стали навязчивые попытки "украинизировать" повестку дня всех международных дискуссий, отодвигая на задний план целый ряд неурегулированных региональных кризисов, многие из которых тянутся годы и даже долгие десятилетия".