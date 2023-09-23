Лавров: РФ встревожена нагнетанием США и их союзниками военной истерии вокруг Кореи

Как отметил глава МИД РФ, на Корейском полуострове американцы накапливают стратегический потенциал

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия встревожена нагнетанием Соединенными Штатами Америки и их азиатскими союзниками военной истерии вокруг Корейского полуострова, где американцы накапливают стратегический потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал Соединенных Штатов. Российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются", - сказал министр.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.