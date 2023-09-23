Лавров на ГА ООН призвал завершить процесс деколонизации

Глава МИД РФ также напомнил о невыполненных обещаниях Запада о предоставлении развивающимся странам средств на финансирование программ адаптации к изменению климата

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал завершить процесс деколонизации и добиться прекращения в мире неоколониальных практик. Об этом глава МИД РФ заявил на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Говоря о решениях международного сообщества, которые остаются на бумаге, призываем завершить наконец процесс деколонизации в соответствии с резолюциями Генассамблеи, добиться прекращения колониальных и неоколониальных практик", - сказал он.

Лавров также напомнил о невыполненных обещаниях Запада о предоставлении развивающимся странам средств на финансирование программ адаптации к изменению климата. "Сравните судьбу этих невыполненных обещаний с теми суммами, которые США, НАТО и ЕС потратили на поддержку расистского режима в Киеве - по оценкам, до $170 млрд с февраля 2022 года, - и вы поймете отношение к себе со стороны "просвещенных западных демократий" с их пресловутыми "ценностями", - резюмировал министр.