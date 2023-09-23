Лавров призвал рассмотреть более справедливые методы формирования Секретариата ООН

По словам главы МИД РФ, нынешние критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает необходимым рассмотреть более справедливые методы формирования Секретариата ООН, нынешние критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах.

"Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования Секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах и искусственно обеспечивают запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС", - заявил Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти диспропорции еще более углубляются в силу системы постоянных контрактов, привязывающих их обладателей к позиции стран - хозяек штаб-квартир международных организаций, подавляющее большинство которых расположены в столицах, проводящих политику Запада" - добавил он.

По его словам, подкрепить реформу ООН "призваны объединения нового типа, где нет ведущих и ведомых, учителей и учеников, а все вопросы решаются на основе консенсуса, отражающего баланс интересов". "Это прежде всего БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние", - отметил Лавров.

Кроме того, российский министр обратил внимание, что востребованным становится и расширение Совета Безопасности - "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки". "Важно, чтобы новые члены Совбеза - как постоянные, так и непостоянные - пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества", - указал министр.