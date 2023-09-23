23 сентября, 16:38

Россия потребовала немедленно снять санкции Запада с Кубы, Венесуэлы и Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что таким образом подрывается право на развитие этих стран

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия требует, чтобы западные страны немедленно отменили экономические санкции против Кубы, Венесуэлы и Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Продолжаем настаивать на незамедлительном и полном прекращении беспрецедентной по своей антигуманности торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и отмене абсурдного решения об объявлении Кубы страной - спонсором терроризма, - сказал он. - Вашингтон должен без каких бы то ни было предварительных условий отказаться от политики экономического удушения Венесуэлы. Требуем снятие односторонних санкций США и Евросоюза с Сирийской Арабской Республики, которые откровенно подрывают право на развитие".

Лавров подчеркнул, что применение Западом односторонних принудительных мер является грубым нарушением принципа суверенного равенства государств."В странах, ставших жертвами незаконных санкций, а их все больше, хорошо знают, что рестрикции бьют в первую очередь по наиболее уязвимым слоям населения, провоцируют кризисные явления на продовольственных и энергетических рынках", - продолжил он.

"Любым вводимым в обход Совета Безопасности ООН принудительным мерам должен быть положен конец, равно как и взятой Западом на вооружение практике манипуляций санкционной политикой Совета для оказания давления на неугодных", - добавил глава МИД РФ. 

Теги:
СирияКубаВенесуэла
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