Лавров на ГА ООН заявил, что в общих интересах не допустить скатывания к большой войне

Как отметил глава МИД РФ, "сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Задача не допустить скатывание к большой войне и окончательный развал механизмов международного сотрудничества отвечает общемировыми интересам. Об этом заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - указал министр на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров напомнил, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой проведения в следующем году "саммита будущего". "Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей Организации, - продолжил глава российского МИД. - На своей встрече 21 сентября члены "Группы друзей в защиту Устава ООН" договорились активно способствовать достижению такого результата".

"Как сказал Гутерриш на пресс-конференции накануне нынешней сессии: "Если мы хотим мира и процветания, основанных на равенстве и солидарности, то на лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради общего блага". Хороший ответ тем, кто делит мир на "демократии" и "автократии" и диктует всем только свои неоколониальные правила", - резюмировал министр.