Лавров: Запад нервничает из-за Нигера и Габона, хотя поддержал переворот на Украине

Развитие ситуации в Судане - не что иное, как "очередное следствие провальных экспериментов Запада с экспортом либерально-демократических догм", отметил глава МИД РФ

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Коллективный Запад нервно относится к последним событиям в Нигере и Габоне, хотя в свое время поддержал переворот на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наблюдая за нервным отношением Запада к последним событиям в Африке, в частности в Нигере и Габоне, невозможно не вспомнить о том, как Вашингтон и Брюссель реагировали на кровавый госпереворот на Украине в феврале 2014 года - через день после достижения соглашения об урегулировании под гарантии Евросоюза, которые оппозиция просто растоптала, - отметил глава МИД РФ. - США и их союзники поддержали тот госпереворот, приветствовав его как "проявление демократии".

По словам министра, развитие ситуации в Судане - не что иное, как "очередное следствие провальных экспериментов Запада с экспортом либерально-демократических догм".

"Поддерживаем конструктивные инициативы, направленные на скорейшее урегулирование внутрисуданского конфликта, прежде всего путем оказания содействия прямому диалогу между противоборствующими сторонами", - добавил Лавров.

Он также выразил надежду на то, что народ Ливии при содействии ООН сможет "качественно подготовить всеобщие выборы в их многострадальной стране, которая более десяти лет не может оправиться от последствий натовской агрессии, разрушившей ливийское государство и открывшей шлюзы для распространения терроризма в Сахаро-Сахельском регионе и для волн миллионов нелегальных мигрантов в Европу и другие части света". "Аналитики отмечают: как только Муаммар Каддафи отказался от военной ядерной программы, его тут же уничтожили. Тем самым Запад заложил опаснейшие риски для всего режима ядерного нераспространения", - резюмировал он.