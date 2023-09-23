Лавров: подходы РФ к мировым делам находят отклик у стран глобального Юга

По словам главы МИД РФ, Запад хочет во всех областях сохранить свое доминирование и расширить позицию гегемона

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН попыталась максимально доходчиво разъяснить свои подходы к мировым делам, это находит отклик у стран глобального Юга, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии ГА всемирной организации.

"Наша задача [на ГА ООН] состояла в том, чтобы максимально доходчиво донести видение нашей страной эволюции международных отношений, наше понимание того, что нужно сделать, чтобы проблемы, которые накапливаются в этих отношениях, беспрецедентно каким-то образом урегулировались. Прежде всего - через поиск обоюдного согласия, на основе взаимного уважения всех без исключения государств. Такая линия набирает все большую поддержку со стороны глобального Юга, но ей сопротивляются страны коллективного Запада", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Запад хочет во всех областях сохранить свое доминирование и расширить позицию гегемона.