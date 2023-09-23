Лавров заявил, что Россия провела более 30 встреч в ООН

Глава МИД РФ отметил, что есть новые и перспективные проекты

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия в ООН провела более 30 встреч с партнерами, есть новые и перспективные проекты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"Мы со многими коллегами, а встреч было более 30, обсудили перспективы двусторонних отношений, есть немало новых интересных, перспективных проектов, которые мы готовы вместе с друзьями реализовывать на основе взаимной выгоды", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия видит "насколько прочно страны глобального Юга, мирового большинства, стоят на позиции прежде всего обеспечения своих национальных интересов". "С этой точки зрения они не хотят присоединяться к антироссийским санкциям и участвовать в каких-то организуемых Западом кампаниях, когда буквально сгоняют людей на разные мероприятия с тем, чтобы они высказывались в пользу Украины и осуждали Россию, обвиняя ее во всех грехах", - указал министр.

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва также исходит из своих национальных интересов, и все те, кто поступает таким же образом, являются перспективными партнерами для России.