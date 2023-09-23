23 сентября, 16:44,
обновлено 23 сентября, 17:10

Лавров: РФ рассчитывает на активную роль региональных объединений в реформе ООН

Как считает глава МИД РФ, это добавит организации больше устойчивости и легитимности

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все региональные объединения будут играть активную роль в реформе Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Безусловно, мы рассчитываем, что все эти региональные объединения (БРИКС, ШОС, ОДКБ - прим. ТАСС) будут активно подкреплять процессы реформирования ООН, добавляя ему больше устойчивости и больше легитимности", - сказал глава дипведомства.

"В том числе и в рамках продолжающихся дискуссий о реформе Совета Безопасности, которую мы поддерживаем", - добавил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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