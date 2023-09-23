Лавров: РФ не будет подталкивать Зеленского к отмене запрета на переговоры с Москвой

Как заявил глава МИД РФ, формула украинского лидера "абсолютно нереализуема"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому каких-то "ангажементов" для того, чтобы тот отменил запрет на переговоры Киева с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"[Зеленский] пока не отменил [указ о запрете переговоров с РФ], давать ему какие-то ангажементы никто не собирается", - сказал он. "Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: "Никакой другой основы мира, кроме формулы Зеленского, не существует". А формула Зеленского, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема, и все это знают", - добавил министр.

Он добавил, что Россия делает выводы, что никто не хочет показать понимание происходящего на Украине.