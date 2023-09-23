Лавров: Гутерриш сделал не соответствующие действительности заявления по Украине

По словам главы МИД РФ, ему особенно было удивительно слышать заявления о детях

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я думаю, многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совета Безопасности [ООН], где он вдруг неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей - пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят, и многое-многое другое", - сказал он.

По словам Лаврова, ему особенно было удивительно слышать заявления о детях. "Потому что специальный представитель генерального секретаря по проблемам детей в конфликтах госпожа [Вирджиния] Гамба посещала нас не так давно, провела несколько дней в подробнейших дискуссиях, встречах, в прояснении вопросов, которые ее интересовали. И все ответы были даны", - пояснил министр.

В новость внесена правка (20:33 мск) - уточняется имя в третьем абзаце, верно - Вирджиния.