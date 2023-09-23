23 сентября, 16:51,
обновлено 23 сентября, 17:19

Лавров попросил Гутерриша подтвердить фактами заявления о "кражах" украинских детей

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД РФ сообщил, что спецпредставитель генсека всемирной организации по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба провела встречи с российской стороной, на которой получила ответы на все вопросы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша пояснить, на основе каких фактов были сделаны его заявления о "кражах" детей на Украине.

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"На встрече с ним <…> среди прочих вопросов я поинтересовался, на основе каких фактов он делает такие утверждения. Потому что там никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос, это серьезная вещь", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров сообщил, что спецпредставитель генсека всемирной организации по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба провела встречи с российской стороной, на которой получила ответы на все вопросы. Как отметил глава МИД, в отношениях с генеральным секретарем ООН Гутерришем каждый год возникают "какие-то новые вопросы не отвеченные". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООНВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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