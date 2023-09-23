Лавров заявил, что от генсека ООН до сих пор нет списка фамилий по трагедии в Буче

Как отметил глава МИД РФ, подобная просьба от российской стороны была год назад

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Год назад в Совете Безопасности [ООН], когда обсуждалось очередное измерение украинской проблематики, звучало обвинение в адрес России в связи с трагедией в городе Буче. <...> Я попросил уважаемого Антониу Гутерриша в присутствии всех членов Совета Безопасности, других членов ООН, в микрофон попросил употребить свои возможности, свой авторитет, чтобы сделать, по-моему, не очень сложную вещь - получить список фамилий тех лиц, чьи тела были показаны в Буче. Мы до сих пор ничего не имеем", - сказал министр.

Лавров отметил, что РФ не может получить объяснения и по целому ряду других вопросов. По его словам, России отказываются предоставить данные по делам об отравлении Скрипалей и Алексея Навального, в случае с которым Германия отказывается передавать результаты анализов и запрещает сделать это Организации по запрещению химического оружия. Министр указал, что в расследовании крушения на востоке Украины рейса MH-17 "Малайзийских авиалиний" только Россия предоставила данные со спутников, а показания 12 из 13 свидетелей обвинения остались анонимными. "А почему? Вот интересный вопрос", - добавил дипломат.

Глава МИД РФ призвал журналистов провести журналистские расследования "событий, которые посвежее, чем убийство Кеннеди, которое тоже не могут никак до конца расследовать". Лавров подчеркнул, что перечисленные события использовались Западом для создания определенной атмосферы в международной дискуссии и продвигать решения, "которые ничего общего с действительностью и с перспективами реализации не имеют".

По ситуации в Буче

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации российских военнослужащих и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.