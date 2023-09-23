Лавров: в Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв РФ

По словам главы российского МИД, Москва убеждена, что армянский народ связывает свое будущее с Россией и другими дружественными странами

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, существует в Армении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"То, что в Армении, как и в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников. А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России - это факт. Таких организаций там много", - сказал он.

"Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю еще раз - мы знаем, кто в этом заинтересован, и кто этим руководит", - добавил министр.

Глава российского дипведомства отметил, что влияние России в регионе "возрастает". "Многое проясняется прямо сейчас на наших глазах", - подчеркнул он. Лавров обратил внимание также на то, что руководство Армении "периодически само подливает масло в огонь".

Кроме того, министр иностранных дел указал на убежденность российской стороны в том, что армянский народ связывает свою историю с РФ и другими дружественными странами, "а не теми, кто приезжает из-за океана". По его словам, антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби.

Москва убеждена, что армянский народ связывает свое будущее с Россией и другими дружественными странами, заявил Лавров. "У нас есть устойчивые убеждения, что армянский народ помнит нашу общую историю и свою историю связывают с Россией и другими дружественными странами, прежде всего, странами этого региона, а не теми, кто приезжает из-за океана", - сказал он.