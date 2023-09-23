Лавров заявил, что Гутерриш понимает свое бессилие по зерновой сделке

По словам главы МИД РФ, что генсек ООН признал, что его предложения по зерновой сделке являются не отменой, а обходом антироссийских санкций

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сам осознает, что ничего не может сделать для выполнения требований России по зерновой сделке. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я был немножко удивлен, когда генеральный секретарь в интервью накануне сессии Генеральной Ассамблеи стал говорить, что он по-прежнему добивается выполнения меморандума между ООН и Россией, чтобы начать использовать этот канал для экспорта российских удобрений и зерна. Но во всех своих действиях ни на дюйм не выходит из режима односторонних санкций, которые незаконно наложены на РФ американцами и прочими их западными союзниками", - указал глава МИД РФ.

Как считает Лавров, это очень показательный ответ. "Он понимает, что он ничего не может сделать. Потому что за год с лишним ему дали понять: мол, даже не думай, что санкции будут смягчены для того, чтобы эту часть ответа осуществить", - заметил министр.

Глава дипведомства пояснил, что с уважением относится к усилиям Гутерриша и его коллег. Как считает Лавров, они искренне стараются. Однако, продолжил руководитель МИД, пока им не удалось добиться ни возвращения Россельхозбанка в систему SWIFT, ни беспрепятственного захода российских кораблей в европейские порты, ни решения вопросов с подорожавшим страхованием перевозок.

Не отмена, а обход санкций

Лавров указал, что Гутерриш сам признал, что его предложения по зерновой сделке являются не отменой, а обходом антироссийских санкций. "Он сам охарактеризовал свои предложения как выстроенные не с целью получить изъятие из санкций, а каким-то образом эти санкции не нарушать, но одновременно найти какие-то пути", - отметил министр.

Лавров, комментируя предложение о переподключении Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге, сказал, что речь идет о том, что уже завтра предлагают открыть украинскую часть сделки, а за два месяца обещают этот филиал подключить. "Во-первых, этот филиал не имеет даже банковской лицензии, во-вторых, он там уже простаивает без дела, он в процессе закрытия, - указал министр. - Это говорит о том, насколько глубоко ооновские эксперты проникают в суть вопроса".

По словам главы МИД РФ, российская сторона объяснила Гутерришу, почему его предложения по зерновой сделке не могут работать. "Мы объяснили генеральному секретарю, почему его предложения не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - сказал министр, отвечая журналисту агентства Reuters на вопрос о том, можно ли считать, что РФ отклонила предложения генсенка ООН по зерновой сделке.

"Если вы хотите какую-то гадость обязательно написать, и слово rejected (отклонить - прим. ТАСС) вам нравится, это ваш выбор, - сказал Лавров журналисту. - Правду пишите в следующий раз".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.