Лавров: РФ надеется, что из кризиса евробезопасности будут сделаны выводы

Глава МИД отметил, что РФ поддерживает контакты по соответствующим вопросам с коллегами из стран Азии, Африки, Латинской Америки

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Москва обсуждает кризис в сфере европейской безопасности с коллегами из дружественных стран, рассчитывает, что они сделают необходимые выводы и проанализируют ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кризис евробезопасности продолжается", - сказал министр. Он отметил, что РФ поддерживает контакты по соответствующим вопросам с коллегами из стран Азии, Африки, Латинской Америки. "Мы надеемся, что из происходящего какие-то выводы будут делать те политики, которые имеют обыкновение замечать и анализировать факты", - добавил Лавров. По его словам, таких политиков немного, но они "еще остались".

Глава МИД РФ пояснил, что кризис в европейской безопасности возник в результате "превращения Западом Украины в течение долгих лет в анти-Россию, в подготовку к ее втаскиванию в НАТО и к поощрению режима в Киеве, который пришел к власти в результате госпереворота, на создание прямых угроз РФ на наших границах и на истребление всего русского на Украине".