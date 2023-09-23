Лавров заявил, что генсек ООН должен работать беспристрастно

По словам главы МИД РФ, Москва ожидает от Антониу Гутерриша обоснования заявлений с обвинениями в сторону России, которые тот делает

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН), как и другие члены Секретариата ООН, должен работать беспристрастно и нейтрально, не получать указаний от правительств государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Он [генсек ООН] должен выступать как бы от имени Секретариата ООН в качестве, как написано в Уставе [ООН], главного административного сотрудника. В таком качестве он должен выступать, не допуская отхода от 100-й статьи Устава ООН, которая гласит, что все сотрудники Секретариата во главе с генсекретарем должны быть беспристрастны, работать беспристрастно, нейтрально, не получая указаний ни от какого правительства", - подчеркнул Лавров.

В связи с этим, по его словам, РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обоснования заявлений с обвинениями в сторону Москвы, которые тот делает.