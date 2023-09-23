Лавров: миротворцы РФ помогают контактам представителей Карабаха и Азербайджана

По словам главы МИД РФ, их роль важна для укрепления доверия

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы помогают контактам между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанскими официальными лицами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"По поводу Карабаха. Наши миротворцы там сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами, - отметил глава МИД. - Они встречались позавчера, встречаются, по-моему, сегодня еще раз".

"Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности, - указал Лавров. - Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев требуется - это вопрос, который решают на месте на земле".

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.