Лавров подтвердил свой возможный визит в Пхеньян в октябре

По словам главы МИД РФ, переговоры будут выстраиваться в соответствии с тем, о чем договорились лидеры России и КНДР

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил, что в следующем месяце может посетить КНДР.

"В соответствии с тем, о чем договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [РФ Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться", - сказал он.

Кроме того, Лавров напомнил, что по итогам переговоров с лидером КНДР российский президент сделал ряд комментариев для прессы, в которых четко обозначил все те области сотрудничества, которых они коснулись в рамках своего разговора и которые договорились развивать.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. В ходе визита он провел переговоры с Путиным на космодроме Восточный, а также посетил ряд объектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet 100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.