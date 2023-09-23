Балицкий заявил, что интеграция в РФ будет основой развития Запорожской области

Губернатор региона также отметил, что главные ценности, которые вернулись в область после вхождения в РФ, - это культура, история и вера

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Основой развития Запорожской области будет интеграция нового региона в состав России. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, выступая перед Заксобранием области.

"Нам всем придется пройти непростой путь адаптации в новых реалиях. Как ни крути, но мы жили с вами 30 лет в других законодательных измерениях. Сегодня нам необходимо интегрироваться. Этот путь непростой. Те нормы, которые сегодня есть в России, мы должны их всех принять, и нашим людям на местах показать, что так должно быть", - сказал Балицкий.

Он добавил, что главные ценности, которые вернулись в Запорожскую область после вхождения в РФ, - это культура, история и вера. "Это все будет в основе нашего с вами труда. Многое предстоит сделать", - подчеркнул Балицкий.

Запорожская область в этом году впервые после вхождения в состав Российской Федерации принимала участие в едином дне голосования. В регионе избрали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. Выборы губернатора Запорожской области были непрямыми, депутаты регионального парламента голосовали за предложенные президентом кандидатуры глав регионов.