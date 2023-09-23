Лавров назвал позорными угрозы США странам, сотрудничающим с Россией

Глава МИД РФ опроверг предположение, что российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг предположение, что российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции.

"США - великая держава, это всем понятно. Но для великой державы вот так бегать и всем угрожать, чтобы только потом проявить свою одержимость доминированием, позорно", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он опроверг предположение, что российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции. "Я вам честно скажу: я не скучал. Я вчера начал в 8 утра работать, а закончили мы в 8 вечера", "Я здесь работаю, поскольку здесь есть чем заниматься", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что представители России "работают с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона". "Мы же знаем, как американские дипломаты по всему миру ездят и запрещают встречаться с нашими дипломатами и вообще с российскими представителями", - заметил Лавров.