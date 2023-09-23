Путин выдвинул на пост главы ДНР Пушилина, Тайсаева и Крамара

Их кандидатуры представлены на рассмотрения Народного совета республики

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил в качестве кандидатов на должность главы Донецкой Народной Республике нынешнего врио руководителя региона Дениса Пушилина, координатора республиканского отделения ЛДПР Андрея Крамара и депутата Госдумы Казбека Тайсаева. Фамилии кандидатов на пленарном заседании регионального парламента озвучил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина представляю на рассмотрение Народного совета Донецкой Народной Республики следующих кандидатов на должность главы ДНР: Крамар Андрей Петрович - заместитель генерального директора ООО "Мосдонтрейд", координатор донецкого регионального отделения политической партии "ЛДПР", Пушилин Денис Владимирович - временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, Тайсаев Казбек Куцукович - первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с общественностью", - сказал Кириенко.

По итогам сентябрьских выборов в парламент ДНР "Единая Россия" получила 74 из 90 мандаров, ЛДПР и КПРФ - по 6, "Новые люди" - 4. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" не преодолела пятипроцентный порог.