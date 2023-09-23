Лавров: РФ уважает целостность Украины при выполнении обещаний декларации 1990 года

По словам главы МИД РФ, там было записано "много хорошего"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины", - сказал министр.

"Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", - добавил Лавров.

В связи с этим глава МИД РФ упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН. "И там сказано про суверенитет и территориальную целостность - все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население", - указал он.

"У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", - резюмировал российский министр.