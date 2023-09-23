Лавров заявил, что Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе"

По словам главы МИД РФ, он не слушал выступление украинского лидера на Совбезе всемирной организации, поскольку знал, что тот может сказать

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, украинский президент Владимир Зеленский был "не в ударе" на полях ООН в Нью-Йорке. Он также признался, что не слушал выступление украинского лидера на Совбезе всемирной организации, поскольку знал, что тот может сказать.

"Я знаю, что Зеленский может рассказать. Он, кстати, был не в ударе. Я потом по телевизору смотрел, какой-то он был невеселый. Но у меня дела свои есть: мы же все знаем, что он скажет. Зачем время тратить? - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - У меня было 33 запланированных двусторонних встречи, и они были, в общем-то, гораздо полезнее".

Во время выступления президента Украины в СБ ООН 20 сентября в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем РФ Василием Небензей. Зеленский выступал вторым, а Лавров двенадцатым. Украинский лидер покинул зал заседаний, не дождавшись речи руководителя российской дипломатии.