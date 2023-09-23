Лавров заявил, что РФ работает над независимыми от других стран отношениями с Ираком

По словам главы МИД РФ, Москва приветствует диалог между Багдадом и Иракским Курдистаном

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия вместе с Ираком работает над налаживаем отношений, которые были бы независимыми от других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Уже практически идет процесс нахождения решений, которые позволят сделать российско-иракские отношения независимыми от кого бы то ни было, Вашингтона или любой другой столицы, где пришли к власти люди, возомнившие себя хозяевами мира", - сказал глава МИД.

Он добавил, что Россия приветствует диалог между Багдадом и Иракским Курдистаном. "Я когда был в Ираке в предыдущий раз, мне показалось, что и в Багдаде, и в Эрбиле настроены на решение проблем. Мы выступаем за это. А как конкретно договариваться - представителям этих групп надо искать компромисс", - сказал Лавров.

Напряженность между Эрбилем и Багдадом обострилась в результате произошедших 2 сентября беспорядков в Киркуке, где при разгоне иракскими силовиками акции протеста погибли четверо курдских демонстрантов.