Переговоры по Украине без прекращения огня и "империя лжи" Запада. Что сказал Лавров в ООН

Россия готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложения о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С трибуны Генассамблеи министр назвал Запад "империей лжи" и призвал "не допустить скатывания к большой войне", а после изложил журналистам российское видение ситуации в Нагорном Карабахе, напомнил о роли Запада в украинском конфликте и рассказал, что скучать в ООН дипломатам из Москвы не пришлось.

ТАСС собрал основные заявления министра.

Об "империи лжи" и "большой войне"

Современный Запад, как говорил президент РФ Владимир Путин, "являет собой самую настоящую "империю лжи": "Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют".

"Прямо на наших глазах рождается новый мировой порядок". Впервые с момента создания ООН "появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах", и для России очевидно, что "другого пути нет".

"Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества".

О переговорах по Украине

Россия готова вести переговоры по Украине, но не планирует рассматривать предложения о перемирии: "[Президент РФ Владимир] Путин комментировал это. Он сказал очень четко: "Да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать. Потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули".

При этом Москва не будет подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к отмене введенного им запрета на переговоры с российской стороной: "Давать ему какие-то ангажементы никто не собирается".

Так называемая формула мира, предложенная Зеленским, "абсолютно нереализуема". "Просто нереализуема, и все это знают".

О границах Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины "при тех условиях", которые были прописаны в декларации независимости последней: "В декларации много что записано хорошего, в том числе что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. <...> Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы".

О роли Запада в конфликте

Западные страны, оказывая военную помощь Киеву, фактически "руками и телами украинцев" ведут войну против России: "Можно это называть как угодно, но они воюют с нами <...>. Мы называем это гибридной войной, но от этого дело не меняется".

В том числе речь идет о предоставлении разведывательных данных: "Военные-то спутники работают вовсю, самолеты-разведчики тоже находятся в воздухе. И самолеты-разведчики, американские прежде всего и британские, не только помогают навести на цель, но и следят, откуда работает наша противовоздушная оборона, чтобы в следующий раз уже помогать".

Никто на Западе "не хочет всерьез показать понимание происходящего", призывая победить Россию "на поле боя": "Раз на поле боя, так на поле боя".

О Карабахе

Российские миротворцы будут способствовать налаживанию мирной жизни в Карабахе после того, как "руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран". Евросоюз же своими попытками навязать посреднические услуги Азербайджану и Армению привносит "вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ".

В РФ понимают, что в Армении существует "мощнейшее лобби", созданное Западом для подрыва российского влияния: "Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям".

Москва верит, что армянский народ "свою историю связывает с Россией и другими дружественными странами, прежде всего странами <...> региона, а не теми, кто приезжает из-за океана".

О зерновой сделке

Украинская часть зерновой сделки будет возобновлена, как только будет выполнена российская, "в тот же день".

Вместе с тем Москва разъяснила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что его предложения по восстановлению этих соглашений не сработают: "Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе".

О заявлениях Гутерриша

Лавров лично попросил Гутерриша подтвердить фактами заявления о "кражах" украинских детей, сделанные генеральным секретарем на заседании Совета Безопасности ООН: "Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос, это серьезная вещь".

О работе на Генассамблее