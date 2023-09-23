Переговоры по Украине без прекращения огня и "империя лжи" Запада. Что сказал Лавров в ООН

Россия готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложения о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
С трибуны Генассамблеи министр назвал Запад "империей лжи" и призвал "не допустить скатывания к большой войне", а после изложил журналистам российское видение ситуации в Нагорном Карабахе, напомнил о роли Запада в украинском конфликте и рассказал, что скучать в ООН дипломатам из Москвы не пришлось.
ТАСС собрал основные заявления министра.
Об "империи лжи" и "большой войне"
- Современный Запад, как говорил президент РФ Владимир Путин, "являет собой самую настоящую "империю лжи": "Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют".
- "Прямо на наших глазах рождается новый мировой порядок". Впервые с момента создания ООН "появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах", и для России очевидно, что "другого пути нет".
- "Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества".
О переговорах по Украине
- Россия готова вести переговоры по Украине, но не планирует рассматривать предложения о перемирии: "[Президент РФ Владимир] Путин комментировал это. Он сказал очень четко: "Да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать. Потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули".
- При этом Москва не будет подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к отмене введенного им запрета на переговоры с российской стороной: "Давать ему какие-то ангажементы никто не собирается".
- Так называемая формула мира, предложенная Зеленским, "абсолютно нереализуема". "Просто нереализуема, и все это знают".
О границах Украины
- Россия уважает территориальную целостность Украины "при тех условиях", которые были прописаны в декларации независимости последней: "В декларации много что записано хорошего, в том числе что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. <...> Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы".
О роли Запада в конфликте
- Западные страны, оказывая военную помощь Киеву, фактически "руками и телами украинцев" ведут войну против России: "Можно это называть как угодно, но они воюют с нами <...>. Мы называем это гибридной войной, но от этого дело не меняется".
- В том числе речь идет о предоставлении разведывательных данных: "Военные-то спутники работают вовсю, самолеты-разведчики тоже находятся в воздухе. И самолеты-разведчики, американские прежде всего и британские, не только помогают навести на цель, но и следят, откуда работает наша противовоздушная оборона, чтобы в следующий раз уже помогать".
- Никто на Западе "не хочет всерьез показать понимание происходящего", призывая победить Россию "на поле боя": "Раз на поле боя, так на поле боя".
О Карабахе
- Российские миротворцы будут способствовать налаживанию мирной жизни в Карабахе после того, как "руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран". Евросоюз же своими попытками навязать посреднические услуги Азербайджану и Армению привносит "вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ".
- В РФ понимают, что в Армении существует "мощнейшее лобби", созданное Западом для подрыва российского влияния: "Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям".
- Москва верит, что армянский народ "свою историю связывает с Россией и другими дружественными странами, прежде всего странами <...> региона, а не теми, кто приезжает из-за океана".
О зерновой сделке
- Украинская часть зерновой сделки будет возобновлена, как только будет выполнена российская, "в тот же день".
- Вместе с тем Москва разъяснила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что его предложения по восстановлению этих соглашений не сработают: "Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе".
О заявлениях Гутерриша
- Лавров лично попросил Гутерриша подтвердить фактами заявления о "кражах" украинских детей, сделанные генеральным секретарем на заседании Совета Безопасности ООН: "Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос, это серьезная вещь".
О работе на Генассамблее
- Лавров провел в ООН более 30 встреч с партнерами, "есть немало новых интересных, перспективных проектов". "Я вам честно скажу, я не скучал. Я вчера начал в восемь утра работать, а закончили мы в восемь вечера".
- Москва работает с теми, кто "уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона".
- Задача российской делегации на Генассамблеи заключалась в том, чтобы максимально доходчиво донести видение Москвой эволюции международных отношений, понимание необходимости "поиска обоюдного согласия на основе взаимного уважения всех без исключения государств". "Такая линия набирает все большую поддержку со стороны глобального Юга, но ей сопротивляются страны коллективного Запада".