Кириенко: жители Донбасса доказали, что это их земля и российская земля

Первый замруководителя администрации президента РФ заявил об этом на заседании парламента ДНР, на котором был избран глава региона

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Жители Донбасса путем девятилетней борьбы за независимость смогли доказать, что это их земля и российская земля. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании парламента региона, на котором был избран глава ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Те люди, которые девять лет боролись за свободу и независимость Донбасса, они боролись за то, чтобы сегодня в центре Донецка на площади имени Александра Захарченко стоял памятник защитникам Донбасса. Они боролись за то, чтобы на восстановленной Саур-Могиле маленькая девочка Ева читала пронзительное стихотворение, которое называется "Это наша Земля", потому что жители Донбасса доказали, что это их земля, что это российская земля. И за это им огромное спасибо и низкий поклон", - сказал Кириенко.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

6 апреля 2014 года жители юго-востока Украины, несогласные с политикой новых властей (22 февраля в результате острого политического кризиса в стране произошел госпереворот) захватили несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Так, в частности, были блокированы здания Донецкой областной госадминистрации и управления Службы безопасности Украины в Луганске. Массовые митинги противников "евромайдана" в восточных регионах Украины - Донецке, Луганске, Харькове и др. - начались еще в марте того же года. Участники требовали решения вопроса о статусе русского языка и проведения конституционной реформы с децентрализацией регионов вплоть до федерализации.

7 апреля 2014 года и. о. президента страны Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и заявил, что против всех, кто взял оружие в руки на востоке Украины, "будут проводиться антитеррористические мероприятия". Первые авиаудары украинская регулярная армия нанесла в апреле 2014 года по Луганской областной государственной администрации и донецкому аэропорту. В результате атак погибли десятки мирных жителей регионов, в том числе дети. С 2014 года по сегодняшний день только на территории ДНР погибли 9 075 мирных жителей, в том числе 230 детей. Ранения различной степени тяжести получили 13 069 человек, в том числе 820 детей.