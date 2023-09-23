Лавров напомнил слова Блинкена о Голанах, комментируя отношение США к Уставу ООН

Резолюция Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привел высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о позиции Вашингтона насчет Голанских высот с измененным на проблематику Донбасса контекстом цитаты, рассуждая об отношении США к принципам Устава ООН.

На пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лаврову был задан вопрос о логической связи позиции Вашингтона, который заявляет о своем "принципе поддержания международного права, Устава ООН", и при этом поддерживает признание Голанских высот как часть Израиля. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.

В ответ на это Лавров прочитал на английском языке текст следующего содержания: "Донбасс очень важен для безопасности России. Пока у власти [президент Владимир] Зеленский на Украине, пока там присутствует НАТО, группы ополченцев, поддерживаемые НАТО, режим Зеленского сам по себе - все они представляют собой значимую угрозу безопасности России. Контроль над Донбассом в этой ситуации, я думаю, что этот вопрос представляет собой огромную важность для безопасности России. Правовые вопросы - это нечто иное. С течением времени, если ситуация в Украине изменится, там уже можно будет посмотреть, но мы пока к этому не приблизились".

"А я сейчас зачитаю оригинал, - продолжил министр. - Это Энтони Блинкен, интервью 8 февраля 2022 года. Его спросили про Голаны. Он ответил: "Оставляя в стороне правовые вопросы, на практике вопрос Голанских высот очень важен для безопасности Израиля. Пока у власти [Башар] Асад в Сирии, пока Иран присутствует в Сирии, группы ополченцев, поддерживаемые Ираном - все они представляют собой значимую угрозу безопасности Израиля. Контроль над ними в этой ситуации, я думаю, что этот вопрос представляет собой огромную важность для безопасности Израиля".