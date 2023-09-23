Парламент ЛНР единогласно избрал Леонида Пасечника главой республики

Он будет занимать эту должность пять лет

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на своем пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой ЛНР, передает корреспондент ТАСС.

За Пасечника проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании парламента. Один из депутатов Народного совета ЛНР делегирован в Совфед. "Постановляю избрать главой Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича сроком на пять лет. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал постановление спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Постановление парламента ЛНР направят президенту РФ Владимиру Путину.

Вступление в должность

Пасечник вступил в должность главы ЛНР, торжественная церемония состоялась в колонном зале Дома правительства в Луганске, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Луганской Народной Республики и законы Луганской Народной Республики. Уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, с честью выполнять выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики", - сказал он.

Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина, руководство партии "Единая Россия", жителей республики и депутатов Народного совета за оказанную поддержку. Он выразил уверенность в продолжении командной работы, направленной на укрепление мощи и процветания ЛНР в составе России.

На церемонии вступления Пасечника в должность главы ЛНР присутствовали сотрудники администрации президента РФ, сенаторы РФ от ЛНР, руководство администрации главы ЛНР, депутаты Народного совета ЛНР, члены правительства ЛНР, председатель Верховного суда ЛНР, главы администраций городов и районов ЛНР, члены регионального избиркома, руководители крупных промышленных предприятий и вузов, общественники, сотрудники разных сфер деятельности.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил Пасечника "с высоким доверием жителей Луганской Народной Республики, депутатов Народного совета, доверием президента". "И это доверие неслучайно, потому что, Леонид Иванович, вы с 2014 года были среди тех, кто сказал нет попытке отобрать родную землю, отобрать родной язык, родную культуру, традиции", - заявил он.

Кириенко вручил Пасечнику специальное издание Конституции РФ.

О Пасечнике

Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в Ворошиловграде в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А. Епишева. С 1993 года по декабрь 2013 года проходил службу в органах безопасности. С октября 2014 года по ноябрь 2017 года - министр государственной безопасности ЛНР. С ноября 2017 года - врио главы ЛНР. 11 ноября 2018 года избран на прямых выборах главой республики сроком на пять лет. После вхождения региона в состав РФ Путин назначил Пасечника врио главы республики.

Глава Луганской Народной Республики - высшее должностное лицо Луганской Народной Республики, осуществляет руководство исполнительной властью региона, формирует правительство ЛНР, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти в республике. Согласно конституции, принятой Народным советом (парламентом) ЛНР в декабре прошлого года, глава республики избирается депутатами парламента ЛНР путем тайного голосования сроком на пять лет.