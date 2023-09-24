Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Президент РФ отметил, что сейчас в стране есть все условия для того, чтобы граждане могли свободно выражать свою волю на выборах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Центризбирком с 30-летием, отметив созданные в стране условия для свободного волеизъявления каждого гражданина.

"Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе", - заявил глава государства в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК. Он отметил, что за прошедший период избирательная система в России проделала большой путь и продолжает совершенствоваться, "в ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики, гармонично сочетаются традиции и новаторство".

"Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах, делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения, на избирательном участке или на дому", - сказал Путин. Он также подчеркнул, что граждане могут выбирать удобный день для голосования, так как сейчас выборы проходят в течение нескольких дней.

Он поблагодарил ЦИК за четкую и выверенную организацию избирательных процессов. "Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности", - сказал президент, отметив, что от профессионализма сотрудников ЦИК, объективности и прозрачности организации выборов зависит доверие граждан к результатам выборов. "Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона", - добавил Путин.

Он также обратил внимание, что в последние годы активно внедрялись различные цифровые решение, которые сделали участие в выборах удобным и доступным. "На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей", - сказал президент РФ. Он отметил, что сейчас во многих субъектах страны применяется дистанционное электронное голосование.

Об избирательной системе

В своем поздравлении президент РФ отметил, что избирательная система России может считаться одной из лучших в мире, так как основана на четком соблюдении интересов страны и прав граждан, а ее процедуры - прозрачны и понятны людям.

"По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал он.

Путин подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны. "И в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан - избирать и быть избранным - огромная заслуга Центральной избирательной комиссии", - уверен глава государства.

Путин отдельно отметил и работу ЦИК, заключающуюся в разъяснении важности выборов и участия в них каждого жителя страны. "Вы также взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом, вносите большой вклад в обеспечение общественно-политического диалога и стабильности", - добавил он.

В заключение президент поздравил ЦИК с юбилейной датой, пожелав сотрудникам ведомства здоровья, успехов и всего самого доброго.

Выборы в новых регионах РФ

Также Путин поблагодарил Центризбирком за решительную работу в новых регионах РФ, несмотря на угрозы и трудности.

"Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, - сказал Путин в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК РФ. - За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы".

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - государственный коллегиальный орган, организующий проведение выборов в федеральные органы государственной власти, а также референдумов в России. Действует на постоянной основе, не относится при этом ни к одной из трех ветвей власти (исполнительной, законодательной, судебной). ЦИК РФ ведет свою историю с 24 сентября 1993 года, когда указом президента РФ Бориса Ельцина была образована Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ.