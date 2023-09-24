Володин отметил важность развития межпарламентских отношений между РФ и Монголией

Спикер Госдумы также напомнил, что в понедельник в Монголии состоится первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня

УЛАН-БАТОР, 24 сентября. /ТАСС/. Парламентам России и Монголии необходимо развивать эффективные формы сотрудничества, чтобы обеспечить новый уровень межпарламентских отношений между странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

"Нам крайне важно развивать эффективные формы сотрудничества и взаимодействия, переводя на новый уровень наши отношения. <…> Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, и конечно, межпарламентский формат", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что Россия "придает большое значение развитию отношений с Монголией". "Мы соседи, огромная граница, и конечно, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества", - подчеркнул Володин. Спикер Госдумы добавил, что длительное время у России и Монголии не было активных межпарламентских коммуникаций, но визит Занданшатара в Москву в июне "сделал многое для того, чтобы активизировать эти контакты".

Так, напомнил Володин, в понедельник в Монголии пройдет первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня. "Нам важно, чтобы комиссия, которая состоится, заложила новые, в том числе отношения, которые будут базироваться на обязательствах, системной основе. И конечно, это позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, где мы могли бы уже в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства, и через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики, и конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой", - добавил Володин.

Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию в субботу. В состав делегации вошли вице-спикеры палаты Алексей Гордеев и Александр Бабаков, главы комитетов Госдумы - по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

В ходе визита в понедельник запланировано первое заседание комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии, созданной в июне. Парламентарии двух стран планируют обсудить вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.