24 сентября, 08:30

В ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления и телефонные переговоры

Соответствующий указ подписали 18 сентября

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры введена в Донецкой Народной Республике (ДНР), порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", - сказано в тексте указа.

В сообщении уточняется, что УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще врио главы регионы, опубликован 24 сентября и вступает в силу со дня опубликования. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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