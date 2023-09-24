В ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления и телефонные переговоры

Соответствующий указ подписали 18 сентября

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры введена в Донецкой Народной Республике (ДНР), порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", - сказано в тексте указа.

В сообщении уточняется, что УФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще врио главы регионы, опубликован 24 сентября и вступает в силу со дня опубликования.