Сергей Рябухин продолжит представлять ульяновское заксобрание в Совете Федерации

Такое решение было принято большинством голосов на первом заседании заксобрания седьмого созыва

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Ульяновской области утвердило кандидатуру Сергея Рябухина в качестве сенатора от парламента региона в Совете Федерации. Такое решение было принято большинством голосов на первом заседании заксобрания седьмого созыва, передает корреспондент ТАСС.

"Рябухин Сергей Николаевич набрал большинство голосов. <...> За [него] отдано 33 голоса (из 35 присутствовавших депутатов - прим. ТАСС), против - 1", - сообщил на заседании председатель счетной комиссии Сергей Панчин, добавив, что еще один бюллетень признан недействительным.

Рябухин представляет заксобрание региона в верхней палате парламента 10 лет. В последнее время он занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Как сообщил Рябухин ТАСС в кулуарах заседания, уже в понедельник состоится пленарное заседание Совета Федерации, на котором будут рассмотрены организационные вопросы. "Я после консультации с руководством Ульяновской области, с фракцией "Единая Россия" принял решение продолжить работу в бюджетном комитете Совета Федерации. <...> Наша задача - как можно быстрее сформулировать от Ульяновской области наши предложения, чтобы мы попали по всем разделам в бюджетную роспись", - сказал собеседник агентства.

Ранее кандидатуру Рябухина на пост сенатора выдвинуло Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия".

Избирательная комиссия Ульяновской области 12 сентября утвердила результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва. По итогам голосования партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мест кандидаты от этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Еще по одному депутатскому мандату по муниципальным одномандатным округам получил представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.