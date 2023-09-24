Пушилин назначил Наталью Никонорову сенатором от ДНР в Совфеде

Ранее она занимала должность министра иностранных дел республики

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова назначена сенатором Совета Федерации от ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

Ранее бывший советник Пушилина Александр Волошин был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти республики. Соответствующее решение было принято на первом после выборов заседании Народного совета (парламента) ДНР.