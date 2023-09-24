24 сентября, 11:13

Пушилин подписал указ о продолжении работы действующего правительства ДНР

Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР), которое сложило свои полномочия, продолжит работать до формирования его нового состава. Это следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

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"В связи со сложением правительством Донецкой Народной Республики своих полномочий в соответствии со статьей 74 Конституции Донецкой Народной Республики постановляю: правительству Донецкой Народной Республики продолжать действовать до сформирования нового правительства Донецкой Народной Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в сообщении.

Согласно статье 74 Конституции ДНР, правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой региона.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин был избран руководителем региона. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Народного совета (парламента) региона. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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