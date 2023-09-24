Путин на неделе встретится с новоизбранными главами регионов

Кроме того, у президента РФ запланированы совещания с правительством и Совбезом, а также международные контакты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с главами регионов, избранными в ходе последнего единого дня голосования. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Кроме того, у президента на неделе запланированы совещания с правительством и Совбезом, а также международные контакты, утверждается в программе.

Кремль пока не анонсировал график главы государства на следующую неделю.

В единый день голосования 8-10 сентября в 21 регионе состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы местных парламентов состоялись в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, позднее эти заксобрания утвердили там руководителей этих регионов.