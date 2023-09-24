24 сентября, 11:36

Путин на неделе встретится с новоизбранными главами регионов

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Кроме того, у президента РФ запланированы совещания с правительством и Совбезом, а также международные контакты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с главами регионов, избранными в ходе последнего единого дня голосования. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Читайте также
История Единого дня голосования в России

Кроме того, у президента на неделе запланированы совещания с правительством и Совбезом, а также международные контакты, утверждается в программе.

Кремль пока не анонсировал график главы государства на следующую неделю.

В единый день голосования 8-10 сентября в 21 регионе состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы местных парламентов состоялись в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, позднее эти заксобрания утвердили там руководителей этих регионов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация