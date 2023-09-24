Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию вокруг зерновой сделки и Карабах

Стороны также уделили внимание текущей обстановке в Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, Нагорный Карабах и Сирию. Об этом сообщили в российском постпредстве при ООН по итогам встречи, состоявшейся на полях недели высокого уровня Генассамблеи.

"Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг заключенных 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей после прекращения черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, - отметили в миссии. - Кроме того, внимание было уделено развитию событий в процессе нагорнокарабахского урегулирования и текущей обстановки в Сирии".

С обеих сторон была подчеркнута важность "обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оказания необходимой поддержки нуждающимся странам, а также отмечена безальтернативность политико-дипломатического разрешения региональных кризисов".