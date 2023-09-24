24 сентября, 20:21

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию вокруг зерновой сделки и Карабах

Стороны также уделили внимание текущей обстановке в Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, Нагорный Карабах и Сирию. Об этом сообщили в российском постпредстве при ООН по итогам встречи, состоявшейся на полях недели высокого уровня Генассамблеи.

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"Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг заключенных 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей после прекращения черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, - отметили в миссии. - Кроме того, внимание было уделено развитию событий в процессе нагорнокарабахского урегулирования и текущей обстановки в Сирии".

С обеих сторон была подчеркнута важность "обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оказания необходимой поддержки нуждающимся странам, а также отмечена безальтернативность политико-дипломатического разрешения региональных кризисов". 

Теги:
СирияТурцияРоссияГенассамблея ООНВершинин, Сергей ВасильевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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