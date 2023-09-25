СФ откроет осеннюю сессию избранием главы КС и обсудит закон о Дне воссоединения регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) проведет первое в осенней сессии пленарное заседание, на котором заслушает доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова, обсудит вопрос о назначении Валерия Зорькина главой Конституционного суда (КС) и рассмотрит закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В начале пленарного заседания традиционно выступит председатель СФ Валентина Матвиенко, которая откроет осеннюю сессию и расскажет о планах сенаторов на ближайшие три месяца. Она также вручит удостоверения и значки сенаторов новым парламентариям, которые были наделены полномочиями по итогам прошедших в выборов.

В числе первых будет рассмотрен вопрос о назначении по представлению президента РФ Владимира Путина Валерия Зорькина председателем КС России, который он возглавляет и в настоящее время. Зорькин, которому в феврале исполнилось 80 лет, руководит КС с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах. В последний раз Совфед назначил его председателем суда 31 января 2018 года. Одновременно сенаторы обсудят и кандидатуру Михаила Лобова для назначения на должность судьи КС РФ.

В заседании, как ожидается, будет объявлен перерыв, в ходе которого некоторые комитеты соберутся, чтобы обсудить свои кадровые вопросы и вынести их на утверждение пленарного заседания. В частности, в комитете по конституционному законодательству и госстроительству планируется рассмотреть тему избрания председателя и его первого заместителя в связи с переподтверждением полномочий сенаторов. Как рассказали ТАСС несколько источников, главой комитета будет переназначен Андрей Клишас, а его первым заместителем - Ирина Рукавишникова.

Кроме того, комитет по социальной политике намерен избрать себе нового руководителя вместо действующего председателя Инны Святенко, которая, по сообщениям источников ТАСС, станет новым вице-спикером и сменит на этой должности Галину Карелову, курирующую социальные вопросы. Также комитет намерен выбрать нового заместителя председателя, которым может стать сенатор от ЛНР, замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова. Эта должность стала вакантной в связи с истечением срока полномочий члена СФ от Псковской области Елены Бибиковой.

О законах

Одним из основных законов, который намерен одобрить СФ, станет документ об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он был внесен в Думу Путиным 12 сентября. Как отмечается в пояснительной записке к закону, принятие в состав РФ четырех регионов на правах субъектов Российской Федерации основано на исторической общности народов, проживающих на их территориях, "является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".

В рамках "правительственного часа" Решетников расскажет о прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В ходе "часа субъекта" на заседании выступят губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Также в повестку первого заседания Совфеда включены законы о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, о ратификации протокола об экспортном кредите Белоруссии на строительство АЭС, закон об увеличении пошлины за выдачу лицензии мобильным операторам на оказание услуг связи и поправки, предусматривающие возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства для участников свободной экономической зоны в Крыму.