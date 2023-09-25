Патрушев посетит с визитом Оман

В Маскате пройдут российско-оманские консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в понедельник совершит рабочий визит в Султанат Оман. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Маскате пройдут российско-оманские консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Патрушев встречался со своим оманским коллегой, генсеком Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди в мае этого года на полях проходившей в Подмосковье Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В марте 2023 года состоялись первые со времени установления в 1985 году дипломатических отношений двух стран контакты на высшем уровне - телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Беседа прошла по инициативе оманской стороны. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия, а также обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В июле текущего года в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Омана, во время которых руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в частности, отметил, что султан Омана приглашен с визитом в РФ.