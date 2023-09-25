Посол РФ в Оттаве назвал "надругательством над канадцами" приглашение нациста в парламент

Олег Степанов отметил, что не удивлен тем, что солдату дивизии СС "Галиция" аплодировала посол ФРГ в Канаде Сабрина Шпарвассер

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пригласив в парламент нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), надругался над историей Канады и канадцами, освобождавшими мир от нацизма. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Это надругательство режима Трюдо над историей Канады и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма в составе антигитлеровской коалиции, - сказал он. - Вызывает возмущение, что в ладоши палачу СС хлопал начальник канадского генштаба Уэйн Эйр вместе со своими коллегами в погонах. Их предшественники, прошедшие Вторую мировую войну, в этот момент, думаю, перевернулись в гробах". Дипломат также не удивлен, что нацисту аплодировала посол ФРГ в Канаде Сабрина Шпарвассер, "но куда больше вопросов" у него к послам США, Великобритании и Франции.

"Все это, разумеется, неудивительно для тех, кто знает послевоенную историю холодной войны, когда в Канаде специально создавалась спокойная гавань для беглых нацистов и бандеровцев. Вице-премьер [Христя] Фриланд - внучка нацистского прихвостня - не стесняется красоваться под камеры с черно-красным бандеровским флагом. Пол Грод, канадский гражданин, глава Всемирного украинского конгресса, в свое время фотографировался под теми же цветами и портретом [Степана] Бандеры. Интернет все помнит, - продолжил Степанов. - Общественность в России должна понимать, что в Канаде десятилетиями вызревало неонацистское гнездо украинского разлива. И это реальность, с которой приходится и еще придется иметь дело".

"Любопытно будет посмотреть за реакцией Канадского украинского конгресса, членом которого является и госпожа Фриланд, устроившего эту вакханалию. Старый нацист числится в его членах на официальной странице КУК", - добавил дипломат.

Он отметил, что посольство РФ в Оттаве в связи с произошедшим направит ноту в МИД Канады и офис Джастина Трюдо.

"Посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы", - сказал дипломат.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.