Спикером парламента Якутии переизбрали Алексея Еремеева

За его кандидатуру на пленарном заседании регионального парламента проголосовал 61 депутат

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Прежний председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев продолжит свою работу на посту спикера регионального парламента.

За его кандидатуру на первом пленарном заседании регионального парламента седьмого созыва проголосовал 61 депутат, против - 6, 1 воздержался. Всего на заседании присутствовали 68 депутатов.

Алексей Еремеев родился 27 апреля 1973 года в селе Намцы Намского района Якутской АССР. Кандидат политических наук. Еремеев является членом фракции политической партии "Единая Россия". В конце июня 2021 года был избран спикером парламента региона после того, как прежний председатель Петр Гоголев досрочно сложил полномочия в связи с назначением на должность председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия).

В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам.

Выборы депутатов парламента Якутии проходили с 8 по 10 сентября. Всего в списках 402 кандидата были выдвинуты по единому округу и 168 кандидатов - по одномандатным избирательным округам. В выборах участвовали: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Родина", "Новые люди" и "Гражданская платформа". "Единая Россия" получила 55 депутатских мандатов, 6 мандатов у партии "Новые люди", 4 - у КПРФ, 3 - у партии "Справедливая Россия", 1 - у ЛДПР, также есть один самовыдвиженец.

"На выборах по республиканскому округу приняло участие 314 582 избирателя, явка составила 48,36%. Все 70 народных депутатов Якутии избраны. Среди них 25 депутатов - предыдущего созыва. Жирков Александр Николаевич избран в седьмой раз, Юрий Михайлович Николаев избран в пятый, Елена Христофоровна Голомарева, Губарев Виктор Николаевич, Ларионов Сергей Александрович, Мамедов Алиш Забид оглы, Прокопьев Владимир Михайлович - в четвертый. Из 70 избранных народных депутатов - 8 женщин. <…> Среди избранных [депутатов] - Герой России Александр Гаврильевич Колесов, участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Василий Иванович Егоров", - сообщил в ходе пленарного заседания председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров.