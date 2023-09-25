Володин: парламенты РФ и Монголии должны обеспечить реализацию решений президентов

Среди сфер, которым следует уделить внимание в первую очередь, спикер Госдумы назвал экономику, энергетику и образование

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Монголией активно развиваются благодаря решениям президентов обеих стран. Задача парламентариев - обеспечить реализацию договоренностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

"Динамика сегодня наших отношений большая. Темп этой динамики задают наши лидеры, главы государств. Четыре года назад, вы знаете, наши президенты подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нас это ко многому обязывает. Необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей глав государств", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что прежде всего парламентариям необходимо "способствовать практическому решению вопросов в таких приоритетных для наших стран и отношений сферах, как экономика, финансы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование". "В этой связи хочу отметить, что в работе комиссии принимают участие представители профильных министерств. Такое взаимодействие позволяет нам повысить качество принимаемых решений. Этого ждут граждане наших стран", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что перед парламентариями России и Монголии стоит задача вывести диалог на качественно новый уровень и создать законодательные условия для решения задач во взаимодействии и интересах обеих стран.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.